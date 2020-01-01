Гвардиола: «Ман Сити» надо усерднее работать, лучше играть и молиться

Главный тренер «Манчестер Сити»перед матчем 21-го тура АПЛ с «Эвертоном» высказался о чемпионской гонке в Англии.

«Надо усерднее работать, лучше играть и молиться. Мы всегда делаем то, что можем. Но есть и другие проблемы, которые мы не контролируем. Имею ли я ввиду ВАР? Вы и сами все знаете.

Думаю, у нас фантастический коллектив. Я люблю свою команду. У нас были проблемы с травмированными. А "Ливерпуль" невероятен. Они — чемпионы Европы, потеряли только два очка в АПЛ, поэтому мы должны их поздравить. Разрыв не должен быть таким, но так получилось», — цитирует Гвардиолу ВВС.

«Горожане» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков. При этом у «красных» еще есть игра в запасе. 0