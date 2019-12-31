Березовский официально покинул ФК «Сочи»

Тренерпокинул российский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе! Если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи! Наилучшие пожелания всем! Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше! С наступающим, сочинцы!» — сказал тренер.

Березовский вошел в тренерский штаб «Сочи» в июне нынешнего года. В конце ноября 45-летний специалист был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба после отставки Александра Точилина.

Ранее появилась информация, что Березовский может продолжить тренерскую карьеру в Армении. 0