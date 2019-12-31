БАТЭ назначил нового главного тренера

Кирилл Альшевский
ФК БАТЭ
На этом посту 37-летний специалист сменил Алексея Багу.
«Уверены, новый наставник готов решать самые серьезные задачи, придать развитию команды мощный импульс, привнести свежие идеи и успешно реализовать задуманное.
Надеемся, болельщики поддержат Кирилла Петровича — и с ним БАТЭ сделает шаг вперед и с точки зрения результатов, и в плане качества игры! К победе — вместе!» — говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.
В завершившемся сезоне БАТЭ впервые за 13 лет не сумел завоевать титул чемпиона Белоруссии. 0