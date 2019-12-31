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    БАТЭ назначил нового главного тренера

    Футбол БАТЭ
    БАТЭ на своем официальном сайте объявил о назначении Кирилла Альшевского на пост главного тренера команды.

    Кирилл Альшевский
    Кирилл Альшевский

    На этом посту 37-летний специалист сменил Алексея Багу.

    «Уверены, новый наставник готов решать самые серьезные задачи, придать развитию команды мощный импульс, привнести свежие идеи и успешно реализовать задуманное.

    Надеемся, болельщики поддержат Кирилла Петровича — и с ним БАТЭ сделает шаг вперед и с точки зрения результатов, и в плане качества игры! К победе — вместе!» — говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.

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