БАТЭ назначил нового главного тренера

БАТЭ на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

На этом посту 37-летний специалист сменил Алексея Багу.

«Уверены, новый наставник готов решать самые серьезные задачи, придать развитию команды мощный импульс, привнести свежие идеи и успешно реализовать задуманное.

Надеемся, болельщики поддержат Кирилла Петровича — и с ним БАТЭ сделает шаг вперед и с точки зрения результатов, и в плане качества игры! К победе — вместе!» — говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.

В завершившемся сезоне БАТЭ впервые за 13 лет не сумел завоевать титул чемпиона Белоруссии. 0