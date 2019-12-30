«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из «Рубина»

Защитниквернется в сообщает пресс-служба «черно-зеленых».

Отмечается, что «быки» досрочно прервали аренду футболиста в казанском клубе. 24-летний игрок присоединится к команде Сергея Матвеева после зимнего отпуска. Напомним, что изначально «Рубин» арендовал россиянина до конца текущего сезона.

Сорокин начинал профессиональную карьеру в «Рубине» в 2014 году и уходил из клуба в аренду в «Актобе» и «Нефтехимик». В сентябре этого года защитника приобрел «Краснодар», однако по договоренности между клубами он остался в казанском клубе на правах аренды до конца этой кампании.

В нынешнем сезоне Егор принял участие в 14 матчах российской Премьер-лиги, в которых получил 2 желтые карточки. 0