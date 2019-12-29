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    «Вест Хэм» уволил главного тренера

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    «Вест Хэм» на своем официальном сайте объявил об увольнении Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды.

    Мануэль Пеллегрини
    Мануэль Пеллегрини

    Причиной разрыва контракта стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне.

    После 19 матчей в чемпионате Англии в активе «молотобойцев» 19 очков, команда занимает 17-е место в турнирной таблице.

    «С большим разочарованием нам пришлось принять данное решение. Мануэль Пеллегрини — настоящий джентльмен, было очень приятно работать с тренером такого уровня. Однако стало ясно, что нужны перемены для того, чтобы клуб вернулся в нужное русло в нынешнем сезоне», — заявил совладелец клуба Дэвид Салливан.

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