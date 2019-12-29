«Вест Хэм» уволил главного тренера

«Вест Хэм» на своем официальном сайте объявил об увольнениис поста главного тренера команды.

Причиной разрыва контракта стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне.

После 19 матчей в чемпионате Англии в активе «молотобойцев» 19 очков, команда занимает 17-е место в турнирной таблице.

«С большим разочарованием нам пришлось принять данное решение. Мануэль Пеллегрини — настоящий джентльмен, было очень приятно работать с тренером такого уровня. Однако стало ясно, что нужны перемены для того, чтобы клуб вернулся в нужное русло в нынешнем сезоне», — заявил совладелец клуба Дэвид Салливан.

Пеллегрини возглавил «Вест Хэм» в мае 2018 года. В прошлом сезоне «молотобойцы» финишировали под его руководством на десятом месте в турнирной таблице. 0