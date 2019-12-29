Лэмпард: Нельзя впадать в летаргический сон в дерби

Главный тренер «Челси»прокомментировал победу своей команды в матче против «Арсенала» (2:1) в 20-м туре АПЛ.

«Мы играли ужасно в течение 30 минут — медленные, вялые, нервные. Мы дали "Арсеналу" все, что они хотели. Мы чувствовали, что нужно раньше делать замену. Во втором тайме мы доминировали.

Слова в перерыве? По моему мнению, можно проиграть, но нельзя впадать в летаргический сон в дерби. Об этом и сказал игрокам. Они и сделали, как надо», — передает слова Лэмпарда ВВС.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды «синих» 35 очков. «Арсенал» (24) — на 12-м месте. 0