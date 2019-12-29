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    Лэмпард: Нельзя впадать в летаргический сон в дерби

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своей команды в матче против «Арсенала» (2:1) в 20-м туре АПЛ.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Мы играли ужасно в течение 30 минут — медленные, вялые, нервные. Мы дали "Арсеналу" все, что они хотели. Мы чувствовали, что нужно раньше делать замену. Во втором тайме мы доминировали.

    Слова в перерыве? По моему мнению, можно проиграть, но нельзя впадать в летаргический сон в дерби. Об этом и сказал игрокам. Они и сделали, как надо», — передает слова Лэмпарда ВВС.

    «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды «синих» 35 очков. «Арсенал» (24) — на 12-м месте. 0

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