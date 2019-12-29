«Арсенал» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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«Канониры» вышли вперед на 13-й минуте: точным ударом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Сравнять счет «синие» сумели только на 83-й минуте благодаря точному удару Жоржиньо. Спустя несколько минут «Челси» провел контратаку, которую завершил Тэмми Абрахам.
«Арсенал» потерпел первое поражение под руководством нового главного тренера Микеля Артеты. Серия команды без побед в АПЛ составляет четыре матча.
«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 35 очков. «Арсенал» (24) — на 12-м месте.
Чемпионат Англии Премьер-лига 20-й тур
«Арсенал» — «Челси» — 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг, 13 (1:0). Жоржинью, 83 (1:1). Абрахам, 87 (1:2)«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Чемберс (Мустафи, 23), Давид Луиз, Сака, Гендузи, Торрейра, Езил (Уиллок, 76), Нелсон (Пепе, 86), Ляказетт, Обамеянг«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Томори (Лемпти, 59), Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Хадсон-Одои, 70), Виллиан, Маунт, Эмерсон (Жоржинью, 34), АбрахамПредупреждения: Гендузи, 10. Маунт, 30. Канте, 30. Рюдигер, 34. Давид Луиз, 47. Жоржинью, 55. Торрейра, 73. Ляказетт, 77. Мэйтланд-Найлс, 90+1