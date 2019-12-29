«Арсенал» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 20-го тура английской Премьер-лигина «Эмирейтс» по-волевому переигралсо счетом 2:1 (0:1).

«Канониры» вышли вперед на 13-й минуте: точным ударом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Сравнять счет «синие» сумели только на 83-й минуте благодаря точному удару Жоржиньо. Спустя несколько минут «Челси» провел контратаку, которую завершил Тэмми Абрахам.

«Арсенал» потерпел первое поражение под руководством нового главного тренера Микеля Артеты. Серия команды без побед в АПЛ составляет четыре матча.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 35 очков. «Арсенал» (24) — на 12-м месте.