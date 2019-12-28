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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Борнмут. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 15:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут».

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    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Шейн Даффи, Льюис Данк, Ниль Мопе, Ив Биссума, Леандро Троссард, Алиреза Джаханбакш, Аарон Муй, Мартин Монтойя, Дэви Проппер, Дэниел Бёрн.

    «Борнмут»: Стив Кук, Дэн Гослинг, Джошуа Кинг, Доминик Соланке, Арон Ремсдейл, Jack Stacey, Джуниор Станислас, Диего Рико, Гарри Уилсон, Филип Биллинг, Крис Мепэм.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут» 0:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

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