Брайтон энд Хоув Альбион — Борнмут. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.12.2019)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Шейн Даффи, Льюис Данк, Ниль Мопе, Ив Биссума, Леандро Троссард, Алиреза Джаханбакш, Аарон Муй, Мартин Монтойя, Дэви Проппер, Дэниел Бёрн.
«Борнмут»: Стив Кук, Дэн Гослинг, Джошуа Кинг, Доминик Соланке, Арон Ремсдейл, Jack Stacey, Джуниор Станислас, Диего Рико, Гарри Уилсон, Филип Биллинг, Крис Мепэм.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут» 0:5 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.