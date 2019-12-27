Роджерс назвал поражение от «Ливерпуля» отличным уроком

Брендан Роджерс
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«В последних двух матчах мы играли против, пожалуй, лучших клубов в истории Премьер-лиги. В первом тайме нам не хватило терпения.
Нам не удалось взять мяч под контроль, поэтому пришлось много обороняться. А когда встречаешься с топ-клубом, чемпионом мира, то это еще труднее.
Игроки выложились полностью. Для нас это отличный урок — урок силового футбола. Нужно отдать должное "Ливерпулю", они играли хорошо. Нас пытались включить в гонку с "Ливерпулем", но мы знаем свое место», — цитирует Роджерса BBC Sport. 0