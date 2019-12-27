Роджерс назвал поражение от «Ливерпуля» отличным уроком

Главный тренер «Лестера»подвел итоги матча с «Ливерпулем» (0:4) в 19-м туре чемпионата Англии.

«В последних двух матчах мы играли против, пожалуй, лучших клубов в истории Премьер-лиги. В первом тайме нам не хватило терпения.

Нам не удалось взять мяч под контроль, поэтому пришлось много обороняться. А когда встречаешься с топ-клубом, чемпионом мира, то это еще труднее.

Игроки выложились полностью. Для нас это отличный урок — урок силового футбола. Нужно отдать должное "Ливерпулю", они играли хорошо. Нас пытались включить в гонку с "Ливерпулем", но мы знаем свое место», — цитирует Роджерса BBC Sport. 0