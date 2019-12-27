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    Клопп увидел порхание своих игроков после второго гола

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» (4:0) в 19-м туре английской Премьер-лиги.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Я доволен игрой. Высоко ценю эту победу, но нельзя принимать это как данность, парни должны демонстрировать это каждые три дня. У нас были моменты в начале матча, мы их не реализовали, но оставались в игре и контролировали ее.

    "Лестеру" было тяжело войти в игру, на обеих командах сказывается интенсивность сезона, но мы лучше контролировали ход встречи, и, возможно, "Лестер" не был так агрессивен. Может, из-за нас и нашей расстановки.

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    • Мы первыми забили — это была суперподача от Трента, а Роберто Фирмино умеет забить из подобной позиции.

    Во втором тайме у нас были небольшие проблемы с тем, как "Лестер" вел игру, но мы сразу отвоевывали мяч обратно, а затем забили второй мяч, после чего ребята запорхали. Это смотрелось действительно красиво», — приводит слова Клоппа BBC Sport. 0

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