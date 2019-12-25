«Наполи» намерен переманить к себе защитника «Милана»

хочет переманить к себе в ряды защитникаи сборной Швейцарии, сообщает Corriere dello Sport.

Как отмечает источник, в услугах швейцарца лично заинтересован новый главный тренер «партенопейцев» Дженарро Гаттузо. Ранее, итальянец тренировал миланский клуб и был доволен работой Рикардо.

Действующий контракт футболиста истекает в 2021 году, но «россонери» готовы отпустить защитника уже в январе за 8-9 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел лишь пять поединков в составе «Милана» в чемпионате Италии и не отличался результативными действиями. 0