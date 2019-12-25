Кержаков: Не перешел в ПСЖ, потому что они могли вылететь

Бывший нападающий сборной Россиирассказал, что в 2008 году он мог стать игроком ПСЖ.

«Из Испании не вернулся в "Зенит", так как у них не было заинтересованности в моем возвращении, а у "Динамо" была. Я хотел играть, потому что понимал, что в "Севилье" будет очень сложно. Там был момент, когда я мог перейти в ПСЖ, который находился на последнем месте. Я уже общался с местными спортивными журналистами, в L’Equipe со мной выходило интервью, ходил на французское радио. Мне нужно было только сказать "да", и трансфер совершился бы. Но я боялся, что они могут вылететь. Из-за этого не перешел туда зимой. Потом появился серьезный интерес "Динамо", ко мне в отель приехали руководители клуба. Поговорили и оформили контракт.

В "Севилье" зарплата была около миллиона евро в год. В "Динамо" больше миллиона. Можно было остаться в Испании, но новый тренер Хименес сказал мне, что для него в первую очередь есть Кануте и Луис Фабиано, а только потом иду я и Чевантон», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Напомним, Кержаков выступал за «Севилью» в 2007–2008 годах. В составе команды он выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании. В 2008 году форвард подписал контракт с московским «Динамо». 0