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    Де Лаурентис: С Гаттузо «Наполи» ждет светлое будущее

    Футбол Футбол Италии Наполи
    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился своими ожиданиями от назначения Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Последние месяцы уходящего года не принесли нам удовлетворения и удовольствия, которые мы получали ранее. Но я уверен, что назначение Дженнаро Гаттузо, усердная работа команды и наше единство сделают свое дело. Впереди у нас светлое будущее», — цитирует президента официальный сайт неаполитанцев.

    Напомним, Гаттузо сменил на посту главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти, который был уволен после выхода клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов. С ноября 2017 года по май 2019-го Гаттузо возглавлял «Милан».

    В турнирной таблице Серии A «Наполи» с 24 очками располагается на восьмой строчке. 0

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