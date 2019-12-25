Де Лаурентис: С Гаттузо «Наполи» ждет светлое будущее

Президентподелился своими ожиданиями от назначенияна пост главного тренера команды.

«Последние месяцы уходящего года не принесли нам удовлетворения и удовольствия, которые мы получали ранее. Но я уверен, что назначение Дженнаро Гаттузо, усердная работа команды и наше единство сделают свое дело. Впереди у нас светлое будущее», — цитирует президента официальный сайт неаполитанцев.

Напомним, Гаттузо сменил на посту главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти, который был уволен после выхода клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов. С ноября 2017 года по май 2019-го Гаттузо возглавлял «Милан».

В турнирной таблице Серии A «Наполи» с 24 очками располагается на восьмой строчке. 0