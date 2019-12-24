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    РФС увеличил штрафы за критику арбитров

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    Исполком РФС утвердил запрет на публичные критические высказывания представителей клубов в адрес арбитров. Об этом ТАСС рассказал президент организации Александр Дюков.

    РФС увеличил штрафы за критику арбитров
    РФС увеличил штрафы за критику арбитров

    «Что касается комментирования вопросов судейства и ограничений, то сегодня были введены определенные ограничения. Это касается увеличения денежных штрафов за резкие комментарии официальных лиц в адрес судейства. Причина этого в том, что мы часто переходим на личности, эмоциональны в наших оценках.

    Это только добавляет отрицательных эмоций в наш футбол. Никаких запретов перед СМИ мы не ставим. Что касается официальных лиц, то мы исходим из того, что мы находимся в одной лодке. Тема судейства — горячая, количество ошибок высоко, судьи дают повод для таких высказываний, но решать проблемы надо без вынесения суждения в общественность.

    Это является давлением на судей. Это не способствует решению проблем. Таким образом спортивные функционеры — тренеры, руководители — перекладывают ответственность с себя на судью. Им нужен стрелочник. Но таких оценок не должно быть. Официальный путь: подача заявления в экспертно-судейскую комиссию. В ряде лиг есть жесткий запрет на комментарии в адрес судей.

    Мы допускаем возможные комментарии в адрес судейства, но в рамках этики. Любой тренер или официальное лицо может выразить несогласие со спорным решением. Мы призываем официальных лиц воздерживаться от резких комментариев. Комментарии рода "судья — преступник, нас убили" и так далее не помогают делу. Просим официальных лиц уйти от таких оценок.

    Введено единое наказание за резкую критику — штраф, дисквалификация или все вместе. Суммы уже определены. Дальше будем смотреть, как все пойдет. Если ничего не изменится, то снова будем думать. Сейчас нужно всем успокоиться и концентрироваться на футболе. Никто не собирается закрываться, на сайте создали раздел "судейство", где будут видеоматериалы с оценками», — сказал Дюков. 0

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