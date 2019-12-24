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    Ибрагимович близок к переходу в «Милан»

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    Шведский нападающий Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан», утверждает La Gazzetta Dello Sport.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    По информации источника, переговоры между игроком и клубом, которые длились последние несколько недель, завершены.

    Сообщается, что 38-летний швед подпишет с «россонери» контракт на шесть месяцев с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

    Последним клубом шведского футболиста был «Лос-Анджелес Гэлакси», где он играл с марта 2018 года. Его контракт с клубом истекает 31 декабря.

    Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и стал в составе команды чемпионом Италии. 0

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