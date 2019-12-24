Ибрагимович близок к переходу в «Милан»

Шведский нападающийблизок к переходу в, утверждает La Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, переговоры между игроком и клубом, которые длились последние несколько недель, завершены.

Сообщается, что 38-летний швед подпишет с «россонери» контракт на шесть месяцев с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

Последним клубом шведского футболиста был «Лос-Анджелес Гэлакси», где он играл с марта 2018 года. Его контракт с клубом истекает 31 декабря.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и стал в составе команды чемпионом Италии. 0