«Ювентус» и ПСЖ готовят обмен полузащитниками

ведет переговоры спо поводу обмена игроками, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Лука Фиорино.

По его информации, в Париж должен отправиться немецкий полузащитник Эмре Джан, в Турин — аргентинский хавбек Леандро Паредес. Аргентинец в таком случае перейдет в «Юве» на правах аренды до конца года с опцией выкупа.

25-летний Леандро Паредес в текущем сезоне провел 15 матчей за ПСЖ во всех турнирах и сделал один результативный пас. Ранее он выступал за «Зенит».

«Ювентус» ведет переговоры с «ПСЖ» по поводу обмена игроками, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Лука Фиорино. 0