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    Юнгберг останется в тренерском штабе «Арсенала»

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    Шведский специалист Фредди Юнгберг продолжит работу в тренерском штабе «Арсенала».

    Фредди Юнгберг
    Фредди Юнгберг

    Об этом сообщил новый главный тренер «канониров» Микель Артета.

    «Мы с Фредди поговорили, я рассказал ему о своих идеях и людях, которых собираюсь включить в свой штаб, их ролях и обязанностях. Мне хотелось узнать, что он думает и чего ожидает. Мы пришли в выводу, что лучшим решением для него будет остаться с нами. Юнгберг знаком с игроками и ситуацией в команде. Он также знает, откуда мы приходим, и его понимание игры поможет нам стать лучше», — сказал Артета.

    «Мы с ним были знакомы ранее и теперь начнем новую главу. Он произвел на меня очень хорошее впечатление и готов помочь клубу», — добавил главный тренер «канониров».

    Напомним, Юнгберг исполнял обязанности главного тренера «Арсенала» после увольнения Унаи Эмери.
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