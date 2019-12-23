Юнгберг останется в тренерском штабе «Арсенала»

Шведский специалистпродолжит работу в тренерском штабе

Об этом сообщил новый главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Мы с Фредди поговорили, я рассказал ему о своих идеях и людях, которых собираюсь включить в свой штаб, их ролях и обязанностях. Мне хотелось узнать, что он думает и чего ожидает. Мы пришли в выводу, что лучшим решением для него будет остаться с нами. Юнгберг знаком с игроками и ситуацией в команде. Он также знает, откуда мы приходим, и его понимание игры поможет нам стать лучше», — сказал Артета.

«Мы с ним были знакомы ранее и теперь начнем новую главу. Он произвел на меня очень хорошее впечатление и готов помочь клубу», — добавил главный тренер «канониров».

Напомним, Юнгберг исполнял обязанности главного тренера «Арсенала» после увольнения Унаи Эмери.

0