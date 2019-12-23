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    РФС смягчил наказание для Гинера

    Футбол ЦСКА Футбол России
    Российский футбольный союз сократил условный срок отстранения президента ЦСКА Евгения Гинера.

    Евгений Гинер
    Евгений Гинер

    Данное решение было принято в ходе заседания Апелляционного комитета РФС, сообщает официальный сайт организации.

    Испытательный срок отстранения Гинера был сокращен на три месяца, а штраф — в два раза.

    «В связи с допущенными Президентом АО "ПФК ЦСКА" г. Москва, членом Исполкома РФС и Председателем Финансового комитета РФС Гинером Евгением Ленноровичем нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Гинеру Евгению Ленноровичу санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 9 (девять) месяцев, при этом 3 (три) месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а 6 (шесть) месяцев — условной спортивной санкцией; в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей», — говорится в заявлении РФС.

    Напомним, Гинер был отстранен из-за критики в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. 0

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