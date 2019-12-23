ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаРискнул и выиграл. Гвардиола пошатнул надежды «Лестера» побороться за титул
  • 08:27
    • Супер камбэк «Торонто» и разгромная победа «Милуоки»
  • 00:53
    • «Реал» упустил возможность сравняться с «Барселоной»
  • 00:39
    • «Наполи» вырвал победу у «Сассуоло»
  • 22:38
    • ЦСКА намерен арендовать нападающего «Фиорентины»
  • 21:43
    • «Лацио» завоевал Суперкубок Италии
    Все новости спорта

    Гаттузо: «Наполи» не сможет вылечиться за одну ночь

    Футбол Серия A Футбол Италии Сассуоло Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в 17-м туре Серии А.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    Отметим, что этой викторией неаполитанцы прервали 8-матчевую серию без побед в чемпионате Италии.

    «Мы знаем, что все еще нездоровы, до этого матча не выигрывали два месяца. Я знал, что мы не сможем вылечиться за одну ночь, но у нас сильная команда, и мы начинаем видеть изменения. У нас нет нехватки мастерства. Нужно просто найти баланс и наслаждаться футболом.

    Я не хочу говорить со своими игроками, хочу прикоснуться к их душам. Это единственный метод, по которому я работаю. Знаю, что некоторым игрокам может не нравиться, что я кричу на них 24 часа в сутки, но это мой стиль», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

    В турнирной таблице Серии A «Наполи» с 24 очками располагается на восьмой строчке, а «Сассуоло» (19) занимает 13-е место. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ребрендинг «Юве». Как новое лого и Роналду изменили все
  • Вчера в 00:32
    •
  • Прогноз
  • «Блэкберн» — «Уиган»
  • 2.95
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как много шайб казанцы забросят в Давосе?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Будут ли у «Блэкберна» проблемы с аутсайдером?
  • «Блэкберн» — «Уиган». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • Поможет ли «Вест Хэму» дополнительный отдых?
  • «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Сан-Хосе» — «Вегас» Хоккей НХЛ. «Аризона», «Калгари» и «Вегас» одержали выездные победы23 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись три поединка 08:500
  • 09:34
    • Гаттузо: «Наполи» не сможет вылечиться за одну ночь
  • 09:18
    • Медведев остался на пятом месте в рейтинге ATP
  • 09:04
    • Александрова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» не сумел забить «Атлетику»Результаты матчей 18 тура Примеры 00:570
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Блэкберн» в зону плей-офф?
  • 2.96
    •
  • 08:08
    • Роналду проиграл финал впервые с 2013 года
  • 07:54
    • «Реал» показал лучший результат за 32 года по пропущенным голам в Примере
  • 07:36
    • Чистяков: Цель «Ростова» — еврокубки
    Фрагмент матча Футбол АПЛ. «Ман Сити» разобрался с «Лестером», «Тоттенхэм» уступил «Челси»Обзор матчей 18-го тура чемпионата Англии Вчера в 21:460
  • 07:20
    • «Арсенал» нацелился на форварда «Байера»
  • 07:04
    • Зидан: «Реал» создает очень много моментов, но не залетает
  • 20:28
    • ЦСКА на выезде разгромил «Витязь»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Коньяспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Блэкберн — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.96
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • 26/12/2019 в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Норвич Сити
  • Футбол
  • 26/12/2019 в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие