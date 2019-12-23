Чистяков: Цель «Ростова» — еврокубки

Защитникоценил шансы команды попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

«Можно ли сказать, что мы уже обеспечили себе место в пятерке? Думаю, что нет. Еще никто себе ничего не обеспечил. Вся борьба в РПЛ впереди.

И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки.

Цель для "Ростова" прежняя — еврокубки. Для нас это первоочередная задача», — цитируют Чистякова «Известия».

После 19 туров ростовчане занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. 0