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    «Валенсия» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»

    «Вальядолид» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев забил Серхио Гвардиола (83-я минута), у «летучих мышей» на 90+3 минуте отличился Мануэль Вальехо.

    Российский полузащитник гостей Денис Черышев появился на поле на 60-й минуте и результативными действиями не отметился.

    «Валенсия» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 баллов.

    Примера. 18-й тур
    «Вальядолид» — «Валенсия» — 1:1 (0:0)
    Голы: Гвардьола, 83 (1:0). Вальехо, 90+4 (1:1)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Антоньито, Мойяно, Салису, Фернандес, Сан Эметерио, Эрвиас (Оскар Плано, 71), Рамирес (Гвардьола, 68), Энес Унал, Вилья (Ануар, 78)«Валенсия»: Доменеч, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Солер (Эскердо, 86), Родриго (Вальехо, 68), Собрино (Черышев, 60), ТорресПредупреждения: Солер, 34. Коклен, 81. Парехо, 90
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