«Вальядолид» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

В составе хозяев забил Серхио Гвардиола (83-я минута), у «летучих мышей» на 90+3 минуте отличился Мануэль Вальехо.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев появился на поле на 60-й минуте и результативными действиями не отметился.

«Валенсия» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 баллов.