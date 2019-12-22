Уотфорд — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.12.2019)

Составы команд:
«Уотфорд»: Эдриан Мариаппа, Жерар Деулофеу, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Джесси Лингард, Фред, Даниэль Джеймс, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Скотт МакТоминай.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.