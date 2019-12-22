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    «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Уотфорд»: Эдриан Мариаппа, Жерар Деулофеу, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Джесси Лингард, Фред, Даниэль Джеймс, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Скотт МакТоминай.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

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