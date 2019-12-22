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    «Челси» — фаворит в борьбе за Санчо

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    Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Челси», утверждает The Sun.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    По информации источника, в борьбе за 19-летнего англичанина лондонский клуб опережает «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

    Трансферная стоимость Санчо оценивается в 140 миллионов евро. Предполагается, что с его помощью главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен компенсировать потерю Эдена Азара в межсезонье.

    Владелец лондонского клуба Роман Абрамович принял решение поддержать Лэмпарда, несмотря на крупную сумму потенциального трансфера, в то время как «Ливерпуль» и «МЮ» не готовы удовлетворить требования «Боруссии» по Санчо.

    При этом «Челси» может оформить сделку уже в январское трансферное окно, но оставить Санчо в аренде в «Боруссии» до конца сезона, как ранее произошло с Кристианом Пулишичем. 0

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