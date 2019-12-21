Белорусский форвардможет продолжить карьеру в московском сообщает «Прессбол».

ЦСКА хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

По данным источника, футболист может сменить клубную прописку уже в ходе зимнего окна. Трансфер Шкурина обойдется потенциальному покупателю примерно в 1,5 млн евро.

В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Белоруссии 26 матчей, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром турнира, и сделал семь результативных передач.

Также интерес к форварду проявляют и другие российские клубы — московские «Спартак» и «Динамо», а также «Ростов» и «Рубин». 0