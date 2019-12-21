ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству
  • 10:16
    • Овечкин вышел на шестое место по голам в гостевых матчах
  • 07:36
    • «Торонто» и «Кливленд» одержали домашние победы
  • 00:52
    • «Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
  • 22:29
    • «Спартак» в овертайме дожал «Сочи»
  • 20:58
    • Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы
    Все новости спорта

    ЦСКА хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

    Футбол Трансферы Футбол России ЦСКА
    Белорусский форвард «Энергетика»-БГУ Илья Шкурин может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает «Прессбол».

    ЦСКА хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
    ЦСКА хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

    По данным источника, футболист может сменить клубную прописку уже в ходе зимнего окна. Трансфер Шкурина обойдется потенциальному покупателю примерно в 1,5 млн евро.

    В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Белоруссии 26 матчей, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром турнира, и сделал семь результативных передач.

    Также интерес к форварду проявляют и другие российские клубы — московские «Спартак» и «Динамо», а также «Ростов» и «Рубин». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству
  • Вчера в 20:35
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Лестер»
  • 1.68
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Горожанам» будет сложно в противостоянии с «лисами»
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Выиграет ли «Ливерпуль» клубный чемпионат мира?
  • «Ливерпуль» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Как сыграет «Барса» после сложного матча с «Реалом»?
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Такуми Минамино Футбол «Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?Японский футболист перешел в «Ливерпуль» из «Зальцбурга» Вчера в 20:381
  • 10:49
    • ЦСКА хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
  • 07:01
    • Головин вошел в заявку «Монако» на игру с «Лиллем»
  • 10:32
    • Малкин догнал Могильного по очкам в НХЛ среди россиян
    Кейта стал одним из героев матча Футбол Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»Реакция прессы на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» 19/12/2019 в 20:581
  • Экспресс дня

  • Догонит ли «Тоттенхэм» «Челси»?
  • 2.58
    •
  • 10:00
    • «Голден Стэйт» прервал серию из пяти поражений подряд
  • 08:50
    • «Наполи» нацелился на хавбека «Сассуоло»
  • 08:36
    • Манджукич может продолжить карьеру в Катаре
    Свечников помог своей команде победить Хоккей НХЛ. Шайба Свечникова, голы Проворова и Воробьева, 45 сэйвов ХудобинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря Вчера в 09:591
  • 08:20
    • Вернер — лучший игрок Бундеслиги в ноябре
  • 07:17
    • Экс-наставник «Зенита» отказал китайскому клубу
  • 01:05
    • «Эйбар» крупно обыграл «Гранаду»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие