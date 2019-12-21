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    «Эвертон» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эвертон — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Арсенал Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 15:30 в АПЛ начнётся матч «Эвертон» — «Арсенал».

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    Составы команд:

    «Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Ришарлисон, Fabian Delph, Доминик Калверт-Льюин, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Йерри Мина, Алекс Айуоби, Джибриль Сидибе, Том Дэвис.

    «Арсенал»: Бернд Лено, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Калум Чемберс, Давид Луис, Рейсс Нелсон, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Габриэл Мартинелли, Букайо Сака.

    Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Арсенал» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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