Эвертон — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.12.2019)

Составы команд:
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Ришарлисон, Fabian Delph, Доминик Калверт-Льюин, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Йерри Мина, Алекс Айуоби, Джибриль Сидибе, Том Дэвис.
«Арсенал»: Бернд Лено, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Калум Чемберс, Давид Луис, Рейсс Нелсон, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Габриэл Мартинелли, Букайо Сака.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Арсенал» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.