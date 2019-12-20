Слуцкий: Есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее

Новый главный тренеррассказал о планах, который он обсудил с гендиректором «бордовых»

«Знаете, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача — сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации.

Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-Лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее», — цитирует Слуцкого клубная пресс-служба. 0