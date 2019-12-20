ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейта стал одним из героев матчаДругой континент — тот же самый «Ливерпуль»
  • 00:30
    • Слуцкий: Есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее
  • 23:35
    • «Зенит» в концовке матча обыграл «Фенербахче»
  • 23:24
    • ЦСКА в гостях обыграл СКА
  • 23:13
    • «Локомотив» обыграл «Йокерит» в серии буллитов
  • 23:00
    • «Динамо» в Москве разгромило «Северсталь»
    Все новости спорта

    Слуцкий: Есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о планах, который он обсудил с гендиректором «бордовых» Рустемом Саймановым.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Знаете, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача — сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации.

    Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-Лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее», — цитирует Слуцкого клубная пресс-служба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 10—16 декабря
  • 16/12/2019 в 19:06
    •
  • Прогноз
  • «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д
  • 1.88
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли «Боруссия» Д за очки в Зинсхайме?
  • «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Фиорентина» — «Рома»: команды огорчат друг друга?
  • «Фиорентина» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Оторвется ли «Эйбар» от зоны вылета?
  • «Эйбар» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Этери Тутберидзе Прочие Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери ТутберидзеРазбираемся в причинах масштабного скандала в российском фигурном катании 18/12/2019 в 22:210
  • 22:05
    • «Авангард» дома обыграл «Сибирь»
  • 21:57
    • «Барселона» готовит Месси новое предложение по контракту
  • 19:53
    • Аленичев может возглавить минское «Динамо»
    «Колорадо» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» продлил победную серию, «Чикаго» уступил «Колорадо»19 декабря в регулярном чемпионате НХЛ прошло три поединка Вчера в 07:580
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли лидеры Серии А и БЛ в играх с середняками?
  • 2.29
    •
  • 00:12
    • «Ман Сити» требует 2,5 млн долларов в качестве компенсации за Микеля Артету
  • 21:46
    • «Лион» интересуется полузащитником «Атлетико»
  • 20:06
    • «Амур» прервал серию поражений в КХЛ
    Фрагмент матча Футбол Молодежь «Ливерпуля» получила урок. «Красные» вылетели из Кубка лигиМерсисайдцы потерпели крупное поражение от «Астон Виллы» 18/12/2019 в 14:480
  • 19:31
    • Хачанов прошел в полуфинал турнира в Абу-Даби
  • 17:43
    • Слуцкий возглавил «Рубин»
  • 14:00
    • РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие