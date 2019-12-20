«Рубин» хочет арендовать хавбека «Краснодара»

намерен совершить несколько трансферов в зимнее трансферное окно, сообщает Бизнес Online.

По данным источника, казанский клуб ведет переговоры об аренде полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли. Кроме того, «рубиновые» уже договорился о трансфере хавбека «Нефтехимика» Дениса Макарова, который уже поедет с командой на зимние сборы.

Отмечается, что несколько игроков могут покинуть «Рубин». Утверждается, что к полузащитнику Игорю Коновалову и защитнику Филипу Уремовичу есть интерес от российских и европейских клубов.

Напомним, накануне команду возглавил российский специалист Леонид Слуцкий. Контракт с ним подписан на пять лет. 0