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    «Рубин» хочет арендовать хавбека «Краснодара»

    Футбол Трансферы Футбол России Рубин Краснодар
    «Рубин» намерен совершить несколько трансферов в зимнее трансферное окно, сообщает Бизнес Online.

    Юнес Намли
    Юнес Намли

    По данным источника, казанский клуб ведет переговоры об аренде полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли. Кроме того, «рубиновые» уже договорился о трансфере хавбека «Нефтехимика» Дениса Макарова, который уже поедет с командой на зимние сборы.

    Отмечается, что несколько игроков могут покинуть «Рубин». Утверждается, что к полузащитнику Игорю Коновалову и защитнику Филипу Уремовичу есть интерес от российских и европейских клубов.

    Напомним, накануне команду возглавил российский специалист Леонид Слуцкий. Контракт с ним подписан на пять лет. 0

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