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    Ван Дейк — лучший игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков

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    Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», Вирджил ван Дейк стал лучшим футболистом года в Англии. Так решила Ассоциация футбольных болельщиков.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    «Я очень признателен за эту награду, она значит многое для меня. Спасибо болельщикам по всей стране, которые голосовали за меня. Надеюсь, я смогу продолжать делать то же, что и сейчас, становиться лучше и помогать своей команде», — сказал Ван Дейк.

    Известно, что защитник в ходе голосования выиграл у Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм Хотспур»), Джейми Варди («Лестер Сити»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и своего одноклубника Садио Мане.

    Таким образом, это вторая награда голландца в текущем году. Ранее его признали лучшим футболистом УЕФА. 0

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