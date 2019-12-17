Ван Дейк — лучший игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков

Как сообщает пресс-службастал лучшим футболистом года в Англии. Так решила Ассоциация футбольных болельщиков.

«Я очень признателен за эту награду, она значит многое для меня. Спасибо болельщикам по всей стране, которые голосовали за меня. Надеюсь, я смогу продолжать делать то же, что и сейчас, становиться лучше и помогать своей команде», — сказал Ван Дейк.

Известно, что защитник в ходе голосования выиграл у Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм Хотспур»), Джейми Варди («Лестер Сити»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и своего одноклубника Садио Мане.

Таким образом, это вторая награда голландца в текущем году. Ранее его признали лучшим футболистом УЕФА. 0