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    Агент Смольникова: Ищем варианты, но Игоря никто не гонит из «Зенита»

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    Защитник «Зенит» Игорь Смольников ведет переговоры о новом контракте с клубом, сообщил агент футболиста Александр Маньяков.

    Игорь Смольников
    Игорь Смольников

    Нынешний контракт 31-летнего защитника сборной России с «Зенитом» заканчивается следующим летом.

    «Думаю, что со следующей недели переговоры с "Зенитом" вступят в более активную стадию. Сергей Богданович Семак в частных беседах говорил, что ему нужен Игорь.

    Мы работаем по всем направлениям. И по Европе, и внутри России. Мы мониторим все вокруг, но не скрываем, что наша прерогатива — это "Зенит".

    Мне кажется, что пока мы не поставили точку с "Зенитом", будет неправильно что-то говорить о других клубах. Но, конечно, мы не ждем ясности.

    Сами понимаете, лучше подстраховаться, чем потом бегать и искать какие-то варианты. Тем более, у Игоря еще есть полгода контракта с "Зенитом".

    Никто же его не гонит из клуба. Игорь — боевая единица. В конкурентной борьбе он получал игровое время. Надеюсь, оно у него будет», — сказал Маньяков в интервью «Спорт день за днем».

    Смольников перешел в «Зенит» из «Краснодара» в августе 2013 года. По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 6 млн евро.

    С тех пор Игорь сыграл за питерцев 195 матчей, забив 10 голов.

    В нынешнем сезоне на его счету 14 игр во всех турнирах. В семи встречах Смольников выходил в стартовом составе. 0

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