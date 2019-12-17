Агент Смольникова: Ищем варианты, но Игоря никто не гонит из «Зенита»

Защитник «Зенит»ведет переговоры о новом контракте с клубом, сообщил агент футболиста

Нынешний контракт 31-летнего защитника сборной России с «Зенитом» заканчивается следующим летом.

«Думаю, что со следующей недели переговоры с "Зенитом" вступят в более активную стадию. Сергей Богданович Семак в частных беседах говорил, что ему нужен Игорь.

Мы работаем по всем направлениям. И по Европе, и внутри России. Мы мониторим все вокруг, но не скрываем, что наша прерогатива — это "Зенит".

Мне кажется, что пока мы не поставили точку с "Зенитом", будет неправильно что-то говорить о других клубах. Но, конечно, мы не ждем ясности.

Сами понимаете, лучше подстраховаться, чем потом бегать и искать какие-то варианты. Тем более, у Игоря еще есть полгода контракта с "Зенитом".

Никто же его не гонит из клуба. Игорь — боевая единица. В конкурентной борьбе он получал игровое время. Надеюсь, оно у него будет», — сказал Маньяков в интервью «Спорт день за днем».

Смольников перешел в «Зенит» из «Краснодара» в августе 2013 года. По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 6 млн евро.

С тех пор Игорь сыграл за питерцев 195 матчей, забив 10 голов.

В нынешнем сезоне на его счету 14 игр во всех турнирах. В семи встречах Смольников выходил в стартовом составе. 0