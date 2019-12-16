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    Невилл: Гринвуд лучше завершает атаки, чем Рашфорд

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне спортивный эксперт на телевидении, Гарри Невилл поделился своим мнением касательно самого топового нападающего «манкунианцев». По его мнению, именно Мэйсон Гринвуд является таковым.

    Мэйсон Гринвуд и Хуан Мата
    Мэйсон Гринвуд и Хуан Мата

    «Мне очень нравится Гринвуд. Самообладание, которое он проявляет в столь юном возрасте, и его великолепное физическое состояние не могут не радовать. Он завершает атаки как топовый центральный нападающий. Для меня Гринвуд — лучше завершающий, чем Рашфорд, и это кое о чём говорит. Он действительно выглядит очень уверенно. "Манчестер Юнайтед" должен гордиться, что у него есть такой выходец из клубной академии», — приводит слова специалиста SkySports.

    Несмотря на такие заявления Невилла, Рашфорд пока что остается главной забивной силой «Ман Юнайтед». Молодой футболист забил во всех соревнованиях текущего сезона 13 мячей. Гринвуд, который стал подпускаться к составу с начала игрового года, отличился 7 раз. 0

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