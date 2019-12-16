Леонардо: Прошу не беспокоить Тухеля вопросами о трансферах ПСЖ

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен»обратился к журналистам с просьбой не беспокоить главного тренерапо поводу трансферных вопросов.

«Думаю, я могу попросить журналистов не задавать тренеру вопросы о трансферном окне. Это дело клуба. Я давно в футболе и знаю границы работы тренера, президента клуба, директора по коммуникациям.

У каждого свои обязанности, каждый выполняет свою работу. Вы должны оставить тренера в покое в данном вопросе. Говорите с ним о технических вопросах команды и игровых аспектах», — приводит слова Леонардо Goal.com.

Ранее Леонардо заявил, что нападающий Килиан Мбаппе в ближайшее время точно не покинет парижский клуб. Интерес к 20-летнему футболисту проявляет мадридский «Реал».

На данный момент ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 42 очка. 0