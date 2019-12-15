«Эспаньол» — «Бетис»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет на 4-й минуте открыл нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас. На 19-й минуте Серхи Дардер сравнял счет, отличившись после сольного прохода по центру.

На 41-й минуте Бернардо Эспиноса замкнул на дальней штанге после подачи со штрафного и вывел «Эспаньол» вперед.

На 68-й минуте Марк Бартра поразил ворота «Эспаньола» с близкого расстояния, сравняв счет.

«Эспаньол» с 10 очками занимает последнее 20-е место в турнирной таблице. «Бетис» набрал 23 очка и находится на 12-м месте.