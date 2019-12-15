«Эспаньол» — «Бетис»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет на 4-й минуте открыл нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас. На 19-й минуте Серхи Дардер сравнял счет, отличившись после сольного прохода по центру.
На 41-й минуте Бернардо Эспиноса замкнул на дальней штанге после подачи со штрафного и вывел «Эспаньол» вперед.
На 68-й минуте Марк Бартра поразил ворота «Эспаньола» с близкого расстояния, сравняв счет.
«Эспаньол» с 10 очками занимает последнее 20-е место в турнирной таблице. «Бетис» набрал 23 очка и находится на 12-м месте.
Примера. 17-й тур
«Эспаньол» — «Бетис» — 2:2 (2:1)
Голы: Борха Иглесиас, 4 (0:1). Дардер, 19 (1:1). Эспиноса, 41 (2:1). Бартра, 67 (2:2)«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Эспиноса, Давид Лопес (Налду, 64), Калеро, Гомес, Гранеро (Итурраспе, 76), Дардер, Рока, Кальери, Кампусано (Феррейра, 69)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди (Тельо, 65), Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лайнес, 53), Каптум, Хоакин (Лорен Морон, 83), Борха ИглесиасПредупреждения: Гранеро, 15. Калеро, 31. Феддаль, 80. Эспиноса, 85. Феррейра, 90+3