Роша сменит команду в Бразилии

Отмечается, что клуб из Рио-де-Жанейро хочет арендовать игрока у москвичей на один год.
По итогам сезона «Крузейро» впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бразилии, а «Фламенго» является действующим чемпионом Бразилии и Кубка Либертадорес.
В чемпионате Бразилии Педро провел 23 матча и забил два гола, сделав при этом две результативные передачи.
Напомним, Роша перешел в «Спартак» из бразильского «Гремио» летом 2017 года. В составе «красно-белых» бразилец провел 19 матчей в разных турнирах, забив один мяч и отдав две передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. 0