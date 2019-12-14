Роша сменит команду в Бразилии

Нападающий «Крузейру», права на которого принадлежат «Спартаку», продолжит карьеру в «Фламенго», утверждает Globo Esporte.

Отмечается, что клуб из Рио-де-Жанейро хочет арендовать игрока у москвичей на один год.

По итогам сезона «Крузейро» впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бразилии, а «Фламенго» является действующим чемпионом Бразилии и Кубка Либертадорес.

В чемпионате Бразилии Педро провел 23 матча и забил два гола, сделав при этом две результативные передачи.

Напомним, Роша перешел в «Спартак» из бразильского «Гремио» летом 2017 года. В составе «красно-белых» бразилец провел 19 матчей в разных турнирах, забив один мяч и отдав две передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. 0