«Ривер Плей» выиграл Кубок Аргентины
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Голами отличились Игнасио Скокко, Игнасио Фернандес и Хулиан Альварес.
Клуб из Буэнос-Айреса в третий раз выиграл этот турнир и сравнялся по победам в нем с «Бока Хуниорс».
В чемпионате Аргентины «Ривер Плейт» отстает от лидирующего «Аргентинос Хуниорс» на три очка, но имеет матч в запасе. Следующую игру команда проведет 20 января против «Индепендьенте Авельянеда».
Кубок Аргентины. Финал
«Сентраль Кордова» — «Ривер Плейт» — 0:3 (0:1).
Голы: Скокко, 31 (0:1). Фернандес, 68 (0:2). Жуниор, 72 (0:3)
¡¡CAMPEONES DE LA COPA ARGENTINA!! 💪🏼💪🏼#GraciasPorOtraAlegría 🏆⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/rDX42egGAM— River Plate (@RiverPlate) 14 декабря 2019 г.