в финале Кубка Аргентины обыгралсо счетом 3:0.

«Ривер Плей» выиграл Кубок Аргентины twitter.com/RiverPlate 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Голами отличились Игнасио Скокко, Игнасио Фернандес и Хулиан Альварес.

Клуб из Буэнос-Айреса в третий раз выиграл этот турнир и сравнялся по победам в нем с «Бока Хуниорс».

В чемпионате Аргентины «Ривер Плейт» отстает от лидирующего «Аргентинос Хуниорс» на три очка, но имеет матч в запасе. Следующую игру команда проведет 20 января против «Индепендьенте Авельянеда».

Кубок Аргентины. Финал «Сентраль Кордова» — «Ривер Плейт» — 0:3 (0:1). Голы: Скокко, 31 (0:1). Фернандес, 68 (0:2). Жуниор, 72 (0:3)

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