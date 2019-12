«Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Милнер выступает за «красных» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 21 матч, три гола и четыре голевые передачи.

Напомним, что также накануне с «Ливерпулем» продлил контракт Юргеном Клоппом.

GET IN MILLY! 🙌

Our vice-captain has put pen to paper on a deal to prolong his Reds career beyond his fifth season with the club 🤩 https://t.co/31W8u7oifz