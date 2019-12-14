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    «Ливерпуль» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ливерпуль — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Уотфорд Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 15:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Ливерпуль» — «Уотфорд».

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    Составы команд:

    «Ливерпуль»: Алисон, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Шердан Шакири, Трент Александер-Арнольд.

    «Уотфорд»: Эдриан Мариаппа, Жерар Деулофеу, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу.

    Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Уотфорд» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

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