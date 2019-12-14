Ливерпуль — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.12.2019)

Составы команд:
«Ливерпуль»: Алисон, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Шердан Шакири, Трент Александер-Арнольд.
«Уотфорд»: Эдриан Мариаппа, Жерар Деулофеу, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Уотфорд» 5:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.