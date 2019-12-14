Лэмпард: У меня будут проблемы, если попрошу купить Месси, Мбаппе или Роналду

Главный тренер «Челси»рассказал, как в лондонском клубе согласовываются трансферы.

«Я уже открыто поговорил о трансферах с нашим директором Мариной Грановской, которая, как мне известно, обсуждает эти вопросы с владельцем. Могу поговорить с любым из них, но в основном общаюсь с Мариной, скаутским отделом и Петром Чехом.

Если попрошу купить Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду или Лионеля Месси, у меня, вероятно, будут проблемы. Но я так не скажу. Могу предложить что-то, после чего состоится разговор с владельцем клуба», — приводит слова Лэмпарда Goal.

«Челси» после 16 туров с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 0