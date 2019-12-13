ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА

Председатель ВЭБсообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% футбольного ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.

ВЭБ рассматривает это как временную меру, чтобы дать возможность развиваться клубу. Корпорация вместе с самим клубом уже ищет новых инвесторов, сообщают «Ведомости».

«Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба», — сказал Шувалов.

ЦСКА после 19 туров этого сезона занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков. В Лиге Европы «армейцы» заняли последнее место в группе. 0