Роналдиньо: Месси — не лучший в истории

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилиипрокомментировал завоевание шестого «Золотого мяча» аргентинцем

«Я рад за Лео, ведь он мой друг и лицо "Барселоны". Тем не менее мне не нравятся постоянные сравнения его с другими великими игроками. Есть Марадона, есть Пеле, есть Роналдо. Не стоит постоянно искать лучшего игрока в истории.

Я не могу сказать, что Лео — лучший в истории, но он определенно является лучшим игроком своего поколения», — цитирует бразильца AS.

Ранее Месси завоевал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. 0