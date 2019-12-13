ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Эспаньол»Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в Каталонии
  • 11:44
    • «Лестер» исключил продажу лидеров зимой
  • 11:28
    • Лэмпард не видит острой необходимости в зимних трансферах
  • 11:13
    • Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
  • 10:09
    • Панарин первым из россиян набрал 40 очков в текущем сезоне НХЛ
  • 10:03
    • «Атлетико» поборется с «Интером» за футболиста «Челси»
    Все новости спорта

    Роналдиньо: Месси — не лучший в истории

    Футбол Барселона Футбол Испании Примера Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал завоевание шестого «Золотого мяча» аргентинцем Лионелем Месси.

    Роналдиньо
    Роналдиньо

    «Я рад за Лео, ведь он мой друг и лицо "Барселоны". Тем не менее мне не нравятся постоянные сравнения его с другими великими игроками. Есть Марадона, есть Пеле, есть Роналдо. Не стоит постоянно искать лучшего игрока в истории.

    Я не могу сказать, что Лео — лучший в истории, но он определенно является лучшим игроком своего поколения», — цитирует бразильца AS.

    Ранее Месси завоевал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лионель Месси: 14 лучших моментов карьеры
  • 03/12/2019 в 18:33
    •
  • Прогноз
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона»
  • 1.77
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Скажется ли на «Лилле» игра в Лиге чемпионов?
  • «Лилль» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Встреча в Зинсхайме будет проходить в быстром темпе
  • «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • «Айлендерс» дома не разочарует своих болельщиков
  • «Айлендерс» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Анчелотти изначально не подходил «Наполи» Футбол Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»Почему клуб расстался с именитым тренером? Вчера в 06:570
  • 01:25
    • «Вулверхэмптон» разгромил «Бешикташ», «Брага» переиграла «Слован»
  • 01:17
    • «Гент» и «Вольфсбург» стали участниками плей-офф от группы I
  • 01:12
    • «МЮ» разгромил АЗ, но оба клуба вышли в плей-офф ЛЕ
    Габриэл Жезус Футбол Развязка в группе С: немотивированный «Ман Сити» не сбросил карты, «Аталанта» ворвалась в плей-оффПобедители и неудачники по итогам матчей шестого тура ЛЧ в группе С Вчера в 14:080
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Лилль» удачно играть на «Пьер Моруа»?
  • 2.45
    •
  • 11:56
    • Роналдиньо: Месси — не лучший в истории
  • 01:11
    • «Порту» и «Рейнджерс» добыли путевку в плей-офф Лиги Европы
  • 00:57
    • «Рома» и «Истанбул» пробились в плей-офф Лиги Европы
    «Локомотив» — «Атлетико» Футбол Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» в Мадриде Вчера в 02:280
  • 22:49
    • «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:28
    • Сборная России проиграла Швеции на старте Кубка Первого канала
  • 00:27
    • Рибери выбыл на три месяца из-за травмы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие