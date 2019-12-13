Рахимов может возглавить «Крылья Советов»

Экс-наставник «Ахмата»может заменитьна посту главного тренера самарских, сообщает «БИЗНЕС Online»

10 декабря состоялось совещание совета директоров самарского клуба, в котором итоги первой части этого сезона были признаны неудовлетворительными.

На данный момент его команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ситуация с возможным увольнением Божовича может быть решена в ближайшие дни.

Черногорский специалист возглавил «Крылья» в октябре прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го.

Последним местом работы Рахимова был грозненский «Ахмат» — 30 сентября его отправили в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Клуб находился на 15-м месте в турнирной таблице, набрав в 11 матчах девять очков. 0