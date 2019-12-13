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    Рахимов может возглавить «Крылья Советов»

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    Экс-наставник «Ахмата» Рашид Рахимов может заменить Миодрага Божовича на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов», сообщает «БИЗНЕС Online».

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    10 декабря состоялось совещание совета директоров самарского клуба, в котором итоги первой части этого сезона были признаны неудовлетворительными.

    На данный момент его команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
    Ситуация с возможным увольнением Божовича может быть решена в ближайшие дни.

    Черногорский специалист возглавил «Крылья» в октябре прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го.

    Последним местом работы Рахимова был грозненский «Ахмат» — 30 сентября его отправили в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.

    Клуб находился на 15-м месте в турнирной таблице, набрав в 11 матчах девять очков. 0

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