Лэмпард не видит острой необходимости в зимних трансферах

Главный тренероценил возможность приобретения новых игроков в январское трансферное окно.

«Я спокойно отношусь к предстоящему окну. Прекрасно знаю свою команду и очень доволен атмосферой в клубе. Мы продолжаем расти, несмотря на неудачи.

Мы не будем покупать игроков в январе только ради покупки. Если будем чувствовать такую необходимость и найдем подходящую кандидатуру, то обсудим этот вопрос.

Я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Доволен своим составом и не считаю, что надо тратить деньги, потому что с нас сняли бан», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси». 0