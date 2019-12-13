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    Лэмпард не видит острой необходимости в зимних трансферах

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил возможность приобретения новых игроков в январское трансферное окно.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Я спокойно отношусь к предстоящему окну. Прекрасно знаю свою команду и очень доволен атмосферой в клубе. Мы продолжаем расти, несмотря на неудачи.

    Мы не будем покупать игроков в январе только ради покупки. Если будем чувствовать такую необходимость и найдем подходящую кандидатуру, то обсудим этот вопрос.

    Я не вижу острой необходимости в зимних трансферах. Доволен своим составом и не считаю, что надо тратить деньги, потому что с нас сняли бан», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси». 0

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