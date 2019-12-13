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    «Краснодар» проведет два сбора в Испании

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    Футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск, который продлится 31 день, сообщает официальный сайт клуба.

    «Краснодар»
    «Краснодар»

    13 января 2020 года «быки» вновь соберутся в Краснодаре, а 15 числа отправятся на первый из трех подготовительных сборов.

    Первые два сбора пройдут в Испании: один — с 15-го по 26-е января в Эстепоне, второй — с 30-го января по 12-е февраля в Марбелье.

    В программе первого сбора предварительно запланированы два контрольных матча (22 и 26 января), в программе второго — три (2, 7 и 10 февраля).

    Соперники по спаррингам в настоящее время согласовываются и будут обнародованы позднее.

    Заключительный сбор команда проведет с 13 по 23 февраля, место его проведения и расписание контрольных игр будут известны позже.

    Следующий официальный матч «Краснодара» предварительно запланирован на 1 марта: в рамках 20-го тура РПЛ «быки» на своем поле встретятся с «Уфой». 0

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