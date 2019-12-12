Форвард «Баварии» выбыл на неопределенный срок

на своем официальном сайте сообщила о результатах обследования нападающего, который получил повреждение на 27-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1).

Напомним, во время забега по флангу Коман оступился, а его левое колено оказалось в неестественном положении.

У 23-летнего француза выявлен надрыв капсулы в левом колене. Кроме того, он растянул сухожилие бицепса и подвернул коленный сустав. На колено будет наложена шина. Сроки восстановления форварда не сообщаются.

Отметим, что ровно год назад Коман после очередной травмы заявил, что после следующего серьезного повреждения может завершить карьеру. Французскому футболисту еще только 23 года. 0