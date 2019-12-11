Хавбек «Зенита» признан «Джентльменом года»-2019

Полузащитник «Зенита» и сборной Россиистал лауреатом премии «Джентльмен года»-2019. Эту премию ежегодно с 1994 года вручает российская газета «Комсомольская правда».

«В футболе должно оставаться место джентльменству. Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает. Но и у меня были карточки, про две точно помню.

В молодежной сборной и в матче за ЦСКА против "Спартака". Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. И, наверное, с опытом проходит», — цитирует Жиркова «Комсомольская правда».

В прошлом году «Джентльменом года» был признан полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. 0