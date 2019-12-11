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    Конте: Видеть гол Фати было очень больно. Это гол нас всех просто убил

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    Главный тренер «Интер» Антонио Конте прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (1:2), не давшее миланцам выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «У нас были шансы выиграть, мы создавали моменты, но испытывали трудности с их реализацией. У меня нет претензий, так как мои игроки отдали все свои силы.

    Нам просто не хватило гола. Вместо того, чтобы забить, мы пропустили в конце, и это нас действительно убило.

    Видеть гол Ансу Фати было очень больно. Это гол нас всех просто убил. Мы давили, создавали шансы, чтобы выйти вперед.

    Мне очень обидно за болельщиков на "Сан-Сиро", которые гнали нас вперед от начала и до конца, создав прекрасную атмосферу. Все это должно было закончиться иначе...

    Думаю, мы заслуживали большего в этой группе. Тем не менее, это все ценный опыт. Мы очень хотели выйти из группы, поэтому сейчас все разочарованы.

    Но я сказал им, что мы должны снова поднять голову», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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