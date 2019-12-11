«Байер» — «Ювентус»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы леверкузенскогои туринскогона матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Байер»: Градецки, Бендер, Синкгравен, Драгович, Бендер, Бельараби, Арангис, Хавертц, Демирбай, Диаби, Аларио.

«Ювентус»: Буффон, Ругани, Демирал, Де Шильо, Данило, Пьянич, Куадрадо, Рабьо, Бернардески, Игуаин, Роналду.

«Ювентус» вышел в плей-офф с первого места. «Байер» выйдет из группы, если победит «Ювентус», а «Атлетико» не обыграет «Локомотив».

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Байеру». Коэффициент на его победу — 2.02, на ничью — 4.02, тогда как на успех «Ювентуса» — 3,75.

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