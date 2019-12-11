«Атлетико» — «Локомотив»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы мадридскогои московскогона матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Атлетико»: Облак, Томас, Коке, Жоау Феликс, Сауль, Мората, Корреа, Ренан Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.

«Локомотив»: Коченков, Идову, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

Запасные: Медведев, Живоглядов, Смолов, Ан. Миранчук, Магкеев, Тугарев, Куликов.

«Атлетико» выйдет из группы, если победит «Локомотив», или если «Байер» не обыграет «Ювентус». «Локомотив» не поднимется выше четвертого места.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Атлетико». Коэффициент на его победу — 1.13, на ничью — 9.35, тогда как на успех «Локомотива» — 33,00.

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