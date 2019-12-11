ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
  • 21:57
    • Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч с «Атлетико»
  • 21:46
    • Паредес попал в стартовый состав ПСЖ на матч с «Галатасараем»
  • 20:47
    • Гаттузо возглавил «Наполи»
  • 20:35
    • Гендиректор «Зенита»: Трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции в чемпионате
  • 20:13
    • «Локомотив» крупно уступил «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
    Все новости спорта

    Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч с «Атлетико»

    «Атлетико» — «Локомотив»: составы, коэффициенты, онлайн

    Футбол Лига чемпионов Локомотив Футбол России Атлетико Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Стали известны стартовые составы мадридского «Атлетико» и московского «Локомотива» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!

    «Атлетико»: Облак, Томас, Коке, Жоау Феликс, Сауль, Мората, Корреа, Ренан Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.

    «Локомотив»: Коченков, Идову, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

    Запасные: Медведев, Живоглядов, Смолов, Ан. Миранчук, Магкеев, Тугарев, Куликов.

    «Атлетико» выйдет из группы, если победит «Локомотив», или если «Байер» не обыграет «Ювентус». «Локомотив» не поднимется выше четвертого места.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Атлетико». Коэффициент на его победу — 1.13, на ничью — 9.35, тогда как на успех «Локомотива» — 33,00.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут. Следить за ходом матча можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны
  • 02:38
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Локомотив»
  • 2.02
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Локомотив» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • В Харькове будет результативный матч
  • «Шахтер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Моуринью не допустит еще одного разгрома от «Баварии»
  • «Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фредди Юнгберг Футбол Камбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»«Канониры» выиграли первый матч под руководством Фредди Юнгберга Вчера в 10:570
  • 17:57
    • «Ювентус» начал переговоры с Виллианом
  • 21:48
    • «Ювентус» ведет переговоры с Игуаином по продлению контракта
  • 21:27
    • Гаттузо: На данный момент планирую играть по схеме 4-3-3
    Олимпийские игры вновь без российского флага Токио-2020 Бан на четыре года. Черный день российского спортаРоссия вновь останется без Олимпийских игр и некоторых других крупных соревнований 09/12/2019 в 18:140
  • Экспресс дня

  • Останется ли Россия без евровесны?
  • 2.56
    •
  • 21:55
    • «Олимпиакос» и «Црвена Звезда» огласили стартовые составы
  • 21:38
    • «Локомотив» заинтересован в капитане сборной Казахстана
  • 21:17
    • Гончаренко: У ЦСКА нет отпускного настроения
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» Хоккей НХЛ. Голы Овечкина и Анисимова, две передачи Наместникова, 31 сейв ВарламоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря Вчера в 08:430
  • 17:43
    • «Млада-Болеслав» выкупил контракт защитника «Краснодара»
  • 17:30
    • «Челси» может подписать Заа
  • 17:17
    • Джеррард подтвердил, что продлит контракт с «Рейнджерс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие