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    Конте: Мы хорошо смотрелись против «Барселоны» в первом матче

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    Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, чего ждет от матча с «Барселоной» в 6-м туре Лиги чемпионов.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Гордимся тем, что в последнем туре группового этапа будем бороться за место в следующем раунде.

    Команда провела немало игр и за прошедшее время, как мне кажется, добилась заметного прогресса.

    Мы хорошо смотрелись против "Барселоны" в первом матче, когда каталонцы победили только из-за превосходства в классе в каких-то отдельных моментах.

    У нас есть потери из-за травм, так что по сравнению с первым матчем мне предстоит внести в состав некоторые изменения.

    Подготовлю команду так, чтобы мы воспользовались своими козырями и одновременно минимизировали влияние сильных качеств соперника.

    Было бы опрометчиво думать, что мы легко справимся с комбинационной игрой "Барселоны", но необходимо сыграть смело, внимательно действовать в обороне и постараться сделать так, чтобы доставить сопернику проблемы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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