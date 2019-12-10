Конте: Мы хорошо смотрелись против «Барселоны» в первом матче

Главный тренер «Интера»рассказал, чего ждет от матча св 6-м туре Лиги чемпионов.

«Гордимся тем, что в последнем туре группового этапа будем бороться за место в следующем раунде.

Команда провела немало игр и за прошедшее время, как мне кажется, добилась заметного прогресса.

Мы хорошо смотрелись против "Барселоны" в первом матче, когда каталонцы победили только из-за превосходства в классе в каких-то отдельных моментах.

У нас есть потери из-за травм, так что по сравнению с первым матчем мне предстоит внести в состав некоторые изменения.

Подготовлю команду так, чтобы мы воспользовались своими козырями и одновременно минимизировали влияние сильных качеств соперника.

Было бы опрометчиво думать, что мы легко справимся с комбинационной игрой "Барселоны", но необходимо сыграть смело, внимательно действовать в обороне и постараться сделать так, чтобы доставить сопернику проблемы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0