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    «Арсенал» может возглавить наставник «Бордо»

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    По данным L’Équipe, на место главного тренера «Арсенала» появился новый кандидат. Издание получило информацию о том, что нынешний наставник «Бордо» Паулу Соуза может возглавить лондонскую команду.

    Паулу Соуза
    Паулу Соуза

    «Им нравятся его качества, не только тренерские, но и человеческие. Но это не обязательно значит, что он уйдет.

    "Арсенал" ведет переговоры с несколькими кандидатами, Паулу присутствует в этом списке. Учитывая нынешние проблемы "Бордо", почему бы ему не уйти? Этот проект — совсем не то, что ему обещали. Это факт. Он любит фанатов, но нуждается в поддержке руководства. Команда недостаточно сильна, чтобы финишировать в первой шестерке», — цитирует L’Équipe источник из окружения Соузы.

    Если «Арсенал» решил подписать этого специалиста, то клубу придется выплатить 2 или 3 млн евро отступных. 0

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