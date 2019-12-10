«Арсенал» может возглавить наставник «Бордо»

По данным L’Équipe, на место главного тренерапоявился новый кандидат. Издание получило информацию о том, что нынешний наставникможет возглавить лондонскую команду.

«Им нравятся его качества, не только тренерские, но и человеческие. Но это не обязательно значит, что он уйдет.

"Арсенал" ведет переговоры с несколькими кандидатами, Паулу присутствует в этом списке. Учитывая нынешние проблемы "Бордо", почему бы ему не уйти? Этот проект — совсем не то, что ему обещали. Это факт. Он любит фанатов, но нуждается в поддержке руководства. Команда недостаточно сильна, чтобы финишировать в первой шестерке», — цитирует L’Équipe источник из окружения Соузы.

Если «Арсенал» решил подписать этого специалиста, то клубу придется выплатить 2 или 3 млн евро отступных. 0