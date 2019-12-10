СМИ: Абрамович отказался продать «Челси» американскому инвестору

Владелецотказался продавать клуб американскому инвестору и совладельцу бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», сообщает The Wall Street Journal.

Тодд Боэли предложил сумму менее € 3 млрд, а это не устроило российского бизнесмена, однако переговоры еще не завершены и могут быть продолжены через определённое время. Также ранее была информация, что Абрамович не стал продавать клуб предпринимателю из Великобритании.

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за € 150 млн. У клуба начался самый успешный период в истории. «Челси» стал пятикратным чемпионом Англии и первым лондонским клубом, выигравшим Лигу чемпионов. 0